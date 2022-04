Economia Ucrainei trece printr-un declin accelerat din cauza razboiului cu Rusia. Țara se confrunta cu o scadere de 16% in primul sfert al acestui an, relateaza Reuters . Este de așteptat ca economia ucraineana sa scada cu 40% in 2022, ca urmare a invaziei rusești și a distrugerilor provocate in toate ramurile economice, a anunțat ministrul economiei ucrainean, intr-un comunicat emis sambata. Oficialii ucraineni spun ca cel mai mult au avut de suferit domeniile economice in care munca de la distanța nu este posibil. Anterior, oficialii ucraineni dadeau cifra de 500 de miliarde de euro ca pierderi…