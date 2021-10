„Eşti COOL şi dacă vorbeşti corect” - „încerc dar nu merge” ● &"încerc dar nu merge&"



Pe crawlul de la televizor am vazut scris:

O persoana a murit iar alte trei au fost ranite. De ce nu e corect?



Înainte de conjunctiile coordonatoare adversative (dar, iar, însa, ci) se pune întotdeauna virgula.

Ar fi trebuit sa scrie:

O persoana a murit, iar alte trei au fost ranite. Unii redactori nu stiu ca virgula este obligatorie în aceste situatii:

Lucian e un tip tânar_iar eu a trebuit sa ma mobilizez.

Conditiile de participare sunt foarte dure_ dar si destul… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

