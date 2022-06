Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat ca nu are informatii care sa ateste ca rusii ar putea inscena atacuri in Romania, precizand ca specialistii militari analizeaza o serie intreaga de scenarii.

- Comunicat al Biroului din Bucuresti al Parlamentului European Biroul de Legatura al Parlamentului European in Romania organizeaza in perioada 3-13 mai o serie de acțiuni la nivel local pentru a marca Ziua Europei. La Cluj-Napoca (Caminul Subcultural, Strada Fericirii, nr. 12) se vor organiza mini-expoziția…

- Serviciul Roman de Informatii a transmis, sambata seara, o avertizare in legatura cu o posibila campanie in masa de atacuri cibernetice de tip spearphishing. Potrivit specialistilor, atacatorii intentioneaza sa utilizeze adrese de mail apartinand unor institutii din Romania pentru a incerca sa induca…

- Asociația Naționala a Agențiilor de Turism (ANAT) a participat anual la discuțiile premergatoare aprobarii de catre autoritațile de resort a listelor targurilor internaționale la care Romania participa cu stand, avand intotdeauna in atenție interesele membrilor dar și utilizarea judicioasa a bugetului…

- CITR, parte a Impetum Group, a reintrodus in circuitul economic singura fabrica de compost pentru ciuperci din Romania, prin vanzarea sa catre un important jucator din sectorul agricol din sudul țarii. In calitate de lichidator judiciar al East Champion Union Cooperativa Agricola (in faliment), CITR…

- Studiu CSALB Creșterea accentuata a prețurilor, razboiul de langa Romania, majorarea dobanzilor reprezinta motive de ingrijorare pentru consumatorii romani de servicii și produse financiare. Reprezentanții sistemului bancar transmit consumatorilor, prin intermediul Centrului de Soluționare Alternativa…

- Cu privire la propunerile de noi excepții fiscale vizand Pilonul II de pensii private, vehiculate in ultimele zile in spațiul public, Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR) transmite urmatoarele: Posibila exceptare a unor noi categorii de salariați – cum ar fi cei din agricultura…

- Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor (MMAP) in parteneriat cu Administrația Naționala „Apele Romane” (ANAR) dezvolta, cu sprijinul Bancii Mondiale, proiectul „Intarirea capacitații publice centrale in domeniul apelor in scopul implementarii etapelor 2 și 3 ale ciclului II al Directivei Inundații…