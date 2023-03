Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat, marti, cererea de pensionare inaintata de fostul sef al Directiei Nationale Anticoruptie Crin Bologa, informeaza Agerpres. „Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat inaintarea catre presedintele Romaniei a propunerii privind eliberarea din functie, prin pensionare, a domnului Crin Nicu Bologa, procuror la […] The post Este oficial: șeful DNA se indreapta, cu pași mici, catre pensie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .