Este oficial, Raphael Varane a semnat cu Manchester United!

- Real Madrid și Manchester United au ajuns la un acord pentru transferul lui Raphael Varane (28 de ani). „Diavolii” au facut anunțul oficial. „Manchester United e incantata sa va anunțe ca s-a ințeles cu Real Madrid pentru transferul lui Raphael Varane”, anunța britanicii intr-un comunicat oficial. Viitorul…

- Real Madrid a anuntat oficial legitimarea fundasului stanga austriac David Alaba, care vine pe Stadionul Santiago Bernabeu dupa ce si-a incheiat contractul cu Bayern Munchen, conform news.ro Jucatorul de 28 de ani a semnat un contract de patru ani cu noul sau club si se va alatura oficial…

- Atacantul uruguayan al echipei Manchester United, Edinson Cavani, a semnat o prelungire a contractului cu inca un an cu gruparea de pe Old Trafford, a anuntat luni formatia din Premier League, scrie Reuters. Cavani a jucat in 35 de meciuri pentru Manchester United in toate competitiile de…

- Directorul sportiv al Borussia Dortmund, Sebastian Kehl, a vorbit la o emisiune sportiva despre viitorul atacantului Erling Haaland. Deși are contract cu clubul german pâna în 2024, numele acestuia a fost vehiculat pe lista de transfer a unor cluburi precum Barcelona sau Real Madrid.Pozitia…