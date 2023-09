Stiri pe aceeasi tema

- Blocul National Sindical (BNS) anunta, miercuri, ca sustine in mod ferm greva de avertisment planificata pentru vineri, 15 septembrie 2023, intre orele 7:00 si 9:00, de catre Federatia Nationala Feroviara Miscare Comercial Vagoane si Federatia Elcatel. In acest intervel, circulatia trenurilor va fi…

