Stiri pe aceeasi tema

- Ziua de 24 ianuarie a ramas in istoria romanilor ca data la care s-a infaptuit Unirea Principatelor Romane, in anul 1859, la foarte scurt timp dupa numirea lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al Moldovei și Țarii Romanești. Astazi, la 164 de ani de la Mica Unire, sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza, in fața…

- Producatorul primului produs lactat romanesc protejat european, Telemeaua de Ibanesti, urmeaza sa semneze la Ministerul Agriculturii un contract de peste 1.500.000 de euro, prin Programul Operațional Infrastructura Mare – POIM, un ajutor de stat acordat pentru eficientizare energetica, finantarea nerambursabila…

- A venit verdictul Comisiei naționale de etica din cadrul Ministerului Cercetarii care a stabilit ca profesorul Sabin Luca, fost director al Muzeului Național Brukenthal, a plagiat intr-o carte publicata in 2006. „Comisia constata ca prof. univ. dr. Sabin Adrian Luca este vinovat de abaterea de la normele…

- Ministrul de Interne se declara optimist, inainte de inceperea votului pentru aderarea Romaniei in Spațiul Schengen. Totodata, Lucian Bode spune ca va purta, inainte de ședința, o discuție cu omologul sau austriac. „Sunt increzator intr-un rezultat pozitiv pentru Romania in ce privește aderarea la spațiul…

- Numeroși romani sunt interesați de aceasta varianta de a-și asigura un trai decent la batranețe.Cu banii la purtator și cu cateva proceduri birocratice de urmat, doritorii au șansa sa iși achiziționeze ani pe cartea de munca. Afla cat te poate costa sa iți cumperi vechime in munca in Romania anului…

- Joi, la Universitatea din Alba Iulia: ANAF prezinta studenților serviciile oferite contribuabililor și obligațiile fiscale Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a anunțat ca incepe o serie de prezentari ale „Serviciilor oferite contribuabililor”, in colaborare cu universitați din Romania.…