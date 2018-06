Erupţia vulcanului Fuego din Guatemala: 99 de morţi, căutările celor dispăruţi dificile Cautarile persoanelor disparute in jurul vulcanului Fuego din Guatemala au fost ingreunate de noi explozii si scurgeri de lava, la trei zile dupa eruptia spectaculoasa care s-a soldat cu cel putin 99 de morti si 200 de disparuti, potrivit unui nou bilant citat joi de AFP. "Activitatea vulcanului continua si posibilitatea scurgerii de materii piroclastice (cenusa, noroi, apa si bolovani incinsi) in urmatoarele ore sau zile nu este exclusa, prin urmare se recomanda sa nu se intre in zona afectata", a indicat Institutul guatemalez de vulcanologie (Insivumeh). Institutul a avertizat si fata de riscul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

