Erupţia vulcanului Agung - Mii de turişti, blocaţi pe aeroportul din Bali Mii de turisti au ramas blocati vineri pe aeroportul international din Bali, care a fost inchis din cauza unui nor dens de cenusa format in urma eruptiei vulcanului Agung de pe aceasta insula, principala destinatie turistica a Indoneziei, au anuntat autoritatile locale, citate de AFP. Tinand cont de pericolele generate pentru traficul aerian de cenusa vulcanica proiectata de vulcanul Agung la o altitudine de aproximativ 2.000 de metri, aeroportul Ngurah Rai a fost inchis vineri la ora locala 03.00 (joi, ora 19.00 GMT) si va ramane inchis cel putin pana la ora locala 19.00 (12.00 GMT), au precizat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

