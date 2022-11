Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a ținut sa salute prezența in Guvern a noului ministru al Educației, Ligia Deca, și i-a transmis acesteia faptul ca trebuie sa finalizeze proiectul ”Romania Educata” pana la finalul lunii octombrie, iar apoi sa fie adoptat in Guvern. Obiectivul este ca pana la finalul lunii…

- Sorin Cimpeanu a demisionat din functia de ministru al Educației. Acesta spune ca a vrut sa schimbe lucrurile in bine. Care este adevaratul motiv al demisiei sale din Guvern, vedeți in randurile de mai jos ale articolului. Soirn Campeanu a demisionat. Ce motiv a avut fostul ministru al Educației „Am…

- Elevii beneficiari ai bursei „Bani de liceu” nu pot lua și bursa sociala, potrivit hotararii de Guvern nr. 1.488 din 2004, chiar daca noul ordin pentru stabilirea criteriilor de abordare a burselor școlare permite acest lucru. In aceeași situație se afla și cei care iau bursa profesionala. Elevii trebuie…

- Elevii medaliati cu aur la olimpiadele internationale vor primi un premiu de 20.000 de lei, la fel si scolile unde invata acei elevi, in baza unei hotarari aprobate de Guvern, a anuntat ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, citat de Agerpres. „Toti acesti elevi care au obtinut premii vor fi recompensati…

- Avocatul Poporului considera ca eliminarea burselor sociale pentru elevii din mediul rural care merg la liceu in alta localitate este „surprinzatoare” si „nedreapta”. „Prin Ordinul ministrului Educatiei nr. 5379/2022 pentru aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul…

- Ordinul ministrului Educației privind criteriile de acordare a burselor pentru elevi in anul școlar 2022-2023 au fost publicate in Monitorul Oficial . Potrivit documentului publicat in Monitorul Oficial, sunt eliminate bursele rurale pentru liceenii care invața in alta localitate și cele de merit pentru…

- Elevii de clasa a V-a nu mai primesc deloc burse de merit, potrivit ordinului de ministru nr. 5.379 din 7 septembrie 2022. Este vorba despre ordinul care reglementeaza criteriile generale de acordare a burselor elevilor din invațamantul preuniversitar in acest an școlar, care a inceput pe 1 septembrie.…

- „Este pentru prima data cand un ministru al Educației uita ca exista autoritați locale, ca parte a procesului de educație la nivel local”, a declarat Emil Draghici, președintele Asociației Comunelor, intr-o intervenție la Digi24 . O ora mai tarziu, in momentul in care jurnaliștii i-au solicitat un…