Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat joi ca, in discutia avuta in ajun cu omologul sau american Donald Trump la Casa Alba, a exclus renuntarea la achizitia sistemului de aparare antiaeriana rusesc S-400, transmite dpa. 'Este exclus sa abandonam S-400 si sa ne intoarcem spre (rachetele americane) Patriot', le-a declarat presedintele Erdogan jurnalistilor la bordul avionului care il aducea in Turcia, potrivit agentiei Anadolu. 'Noi am spus ca putem cumpara (rachete) Patriot. Privim propunerea de a renunta total la S-400 in schimbul achizitiei de (rachete) Patriot ca o ingerinta…