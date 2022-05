Stiri pe aceeasi tema

- Femeia de 32 de ani urma sa se recasatoreasca peste cateva saptamani cu tatal celor doi copii. Apar noi informații in cazul femeii care s-a aruncat de pe un bloc de 10 etaje din Timișoara impreuna cu cei doi copii ai ei, de 3 si 6 ani. Potrivit publicației locale Opinia Timișoarei , Iulia B. avea 32…

