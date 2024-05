Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul guvernului Poloniei, Donald Tusk, a anunțat, joi, ca a primit amenințari dupa tentativa de asasinat a omologului sau slovac, Robert Fico. Conform presei locale din Polonia, masurile de protecție ale șefului guvernului de la Varșovia vor fi consolidate, relateaza Reuters.

- Aliații politici ai prim-ministrului guvernului Slovaciei, Robert Fico, impușcat miercuri in timpul unei intalniri cu cetațenii, spun ca de vina pentru atentat sunt presa și opoziția de la Bratislava care au „sadit ura” in societate.

- Premierul slovac a fost impușcat in timpul unui eveniment public. Martorii susțin ca au fost auzite mai multe impușcaturi. Consilierul premierului, Eduard Chmelar, susține ca impușcarea premierului este cea mai grava situație din istoria moderna a Slovaciei și este o consecința a atmosferei de ura și…

- Trei zile despre muzica si poezie, trei zile de conferințe, dialoguri, dar și un concert, la Primaria Arad si la Filarmonica Arad. Aceasta este oferta... The post Joi incep Conferințele Dilema la Arad. In program: Mircea Cartarescu, Mircea Mihaies, Marius Chivu, Radu Vancu si un concert Alifantis &…

- Atacul fara precedent intreprins sambata de Iran impotriva Israelului, care va face obiectul unei reuniuni de urgenta a Consiliului de Securitate, a suscitat condamnari ferme pe plan global si indemnuri la retinere, informeaza AFP.

- Televiziunea de stat iraniana a anuntat ca Corpul Gardienilor Revolutiei, armata ideologica a Republicii Islamice Iran, a lansat un “vast” atac cu “drone si rachete” impotriva Israelului, relateaza duminica AFP, potrivit agerpres.ro. “Ca raspuns la numeroasele crime comise de regimul sionist, in special…

- Fara sa intru in amanunte – formarea și comportamentul fiecarei formații politice care se simte bine pe extreme are loc conform unui algoritm de pe... The post Enola Day – Fala noastra AUR poarta, noi doar stam cu moaca-n poala appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Luni, Autoritatea pentru Concurența din Turcia a instituit o masura provizorie impotriva Meta Platforms, cu scopul de a bloca transferul de date intre platformele Instagram și Threads. Aceasta acțiune survine in cadrul unei investigații privind un presupus abuz de poziție dominanta a companiei pe piața,…