Engie, ENEL și CEZ și-au suspendat activitatea centrelor de relații cu clienții din cauza COVID-19 ENGIE Romania a luat decizia duminica de a suspenda temporar, incepand cu data de 16 martie, activitatea din centrele de relații cu clienții din toate județele in care are operațiuni, in contextul masurilor de prevenire a raspandirii COVID-19 și in conformitate cu deciziile autoritaților. Zilele trecute, au luat o astfel de decizie și companiile ENEL Romania și CEZ Vanzare și Distribuție Oltenia. Vezi cum poate fi luata legatura cu aceste companii. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

