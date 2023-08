Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina nu va reuși sa restabileasca toate instalațiile energetice avariate pina la inceputul noului sezon de incalzire. Acest lucru a fost declarat de șeful companiei energetice naționale Ukrenerho,Vladimir Kudrytsky. "Este imposibil sa restabilim toate instalațiile energetice in proporție de 100%…

- Se știa mai puțin - Uraniul pentru centralele nucleare din SUA vine din RusiaLa 16 luni de la inceputul invaziei ruse in Ucraina, dupa ce Administrația Biden a condus Occidentul spre punerea in aplicare a unui arsenal de sancțiuni și incearca sa descrie un Vladimir Putin izolat, America insași continua…

- Președintele Belarusului, Alexander Lukașenko, a declarat ca țara sa a inceput sa primeasca arme nucleare tactice rusești, despre care a spus ca unele dintre ele sunt de trei ori mai puternice decat bombele atomice lansate de SUA asupra orașelor Hiroshima și Nagasaki in 1945. Pasul este urmarit indeaproape…

- Guvernul austriac a cerut miercuri sa se puna capat „ruletei rusesti cu siguranta centralelor nucleare” ucrainene si a anuntat ca va sprijini cu 1 milion de euro misiunile Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) in Ucraina, atacata de Rusia, pentru a asigura securitatea centralelor nucleare…

- Transferul de arme nucleare ruse in Belarus nu inseamna ca exista un pericol mai mare de escaladare in razboiul declansat de Kremlin in Ucraina, sustin analisti din cadrul Institutului american pentru Studiul Razboiului (ISW), informeaza vineri dpa, conform Agerpres.Este in continuare extrem de putin…

- „Transferul incarcaturilor nucleare a inceput, asta a inceput deja”, a declarat Lukasenko, raspunzand unui jurnalist rus, conform unei inregistrari video difuzate de contul oficial de Telegram al presedintiei belaruse, scrie Agerpres. Lukasenko, care se afla la Moscova joi pentru un summit regional,…

- Fortele militare ruse au consolidat in ultimele saptamani pozitiile defensive in interiorul si in jurul centralei nucleare Zaporojie din sudul Ucrainei, au declarat patru martori, in conditiile in care in regiune este asteptata o contraofensiva, relateaza Reuters și News . Masurile descrise de doi ucraineni…

- Saptamana trecuta, seful organismului ONU de supraveghere a energiei nucleare, Rafael Grossi, a declarat ca situatia din jurul celei mai mari centrale nucleare din Europa, situata in sudul Ucrainei si ocupata de fortele ruse inca din primele zile ale razboiului, a devenit “potential periculoasa” dupa…