Stiri pe aceeasi tema

- Președintele francez Emmanuel Macron a fost luat la palme de un barbat in timpul unui turneu in Franța, inainte de alegerile regionale și de cele prezidențiale de anul viitor. Incidentul a avut loc in timpul vizitei pe care Emmanuel Macron a facut-o in localitatea Tain-l’Hermitage, situata in regiunea…

- Președintele francez Emmanuel Macron a inceput saptamana trecuta un turneu in Franța. Președintele se pregatește de alegerile regionale și de cele prezidențiale de anul viitor. Turneul urmeaza sa includa in jur de 12 de opriri in mai multe zone din Franta in urmatoarele doua luni. Insa, in departamentul…

- Potrivit BBC, președintele francez, Emmanuel Macron, a fost plesnit peste fața de un om din mulțime, in timpul unei vizite oficiale. Intr-un videoclip care circula pe rețelele de socializare se poate observa cum liderul din Hexagon se duce spre barbat pentru a-l saluta, in timpul unei vizite oficiale…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a fost palmuit marti de catre un barbat, intr-o multime venita sa-l salute, in departametul Drome (sud-vest), in cadrul unui turneu in Franta, un incident in urma caruia au fost arestate doua persoane, relateaza Le Figaro.

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a fost palmuit marti de un barbat, in timpul unei vizite in Drome. Incidentul s a iscat in momentul in care presedintele francez Macron s a apropiat de multiumea stransa in spatele unui gard de protectie, pentru a da mana cu oamenii.Atunci, unul din oamenii care…

- Doua persoane au fost arestate în Franța dupa ce președintele Emmanuel Macron a fost palmuit de un barbat în timpul unei plimbari în regiunea Drome din sud-estul Franței, relateaza Reuters citând presa franceza.BFM TV și RMC au publicat o înregistrare video distribuita…

- Emmanuel Macron a vorbit, intr-o conferința de presa susținuta in timpul unei vizite avute in sud-vestul tarii, despre perspectiva eliminarii obligativitatii de a purta masca in aer liber, spunand ca acest lucru ''se va face intr-un mod diferentiat'' in functie de regiune.''Perspectiva in care traim…

- Emmanuel Macron a anuntat lansarea Academiei mondiale a sanatatii si a pledat pentru reforma si intarirea OMS. Presedintele francez Emmanuel Macron a cerut luni, intr-un discurs in cadrul Adunarii ministeriale a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), intarirea prerogativelor acesteia astfel incat…