- Jucatoarea britanica de origine romana Emma Raducanu, campioana de la US Open, si-a anuntat retragerea din turneul WTA de la Moscova (Kremlin Cup), programat saptamana viitoare, dupa ce a pierdut in runda a doua a turneului de la Indian Wells, a relatat presa britanica. ”Din nefericire, a trebuit sa…

- ​Jucatoarea britanica Emma Raducanu, locul 22 WTA, a anunțat ca nu va putea participa la Kremlin Cup, turneu care va avea loc la Moscova, informeaza BBC Sport, mentionând ca motivul retragerii sportivei nu a fost precizat."Abia aștept sa revin în circuit peste doua saptamâni.…

- Jucatoarea britanica Emma Raducanu, locul 22 WTA, s-a retras de la turneul Kremlin Cup, de la Moscova, informeaza bbc.com, mentionand ca motivul retragerii sportivei nu a fost precizat. Inainte de finalul sezonului, Raducanu are programate turneele Transylvania Open (Cluj-Napoca, 25-31 octombrie)…

- ​​Simona Halep a revenit în țara dupa eliminarea de la Indian Wells, sportiva noastra vorbind despre traseul de la turneul californian, dar și despre competițiile la care va mai juca în acest an."A fost un drum lung, cu o escala mare, de șapte ore, dar bine ca sunt acasa. Este greu…

- Emma Raducanu, locul 22 in clasamentul WTA, vine in Romania. Jucatoarea de tenis va participa la turneul Transylvania Open, programat in perioada 25 – 31 octombrie la Cluj-Napoca. Cu aceasta ocazie, tenismena a postat primul mesaj video in limba romana. Emma Raducanu, primele cuvinte in limba romana…

- Se afla la Indian Wells (acolo unde în turul trei ar putea da peste Simona Halep), dar a avut timp sa înregistreze și un filmuleț în care vorbește în limba româna. Emma Raducanu se va întâlni cu publicul din România la Transylvania Open, de la Cluj-Napoca.…

- Simona Halep s-a maritat cu Toni Iuruc pe 15 septembrie, iar evenimentul a fost considerat "nunta anului" în România. La puțin timp dupa fericitul moment din viața sa, Simona a revenit la antrenamente, iar postarile de pe Instagram stau dovada în acest sens. Mai întâi,…

- Eliminata în optimi la US Open, Simona Halep a anunțat turneele la care va participa în urmatoarea perioada. Locul 11 WTA, Simona a precizat ca va lua parte și la turneul de la Cluj-Napoca.BNP Paribas Open - Indian Wells, SUA6 - 17 octombrie 2021Categorie "WTA 1000",…