- Emma Raducanu a inceput in forța turneul de Mare Șlem de la Wimbledon. Tenismena britanica de origine romana a invins-o pe belgianca Alison Van Uytvanck in primul tur, scor 6-4, 6-4. Partida a durat o ora și 42 de minute.

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu (34 ani, 127 WTA) s-a calificat in turul al doilea al turneului de Grand Slam de la Wimbledon, dupa ce a invins-o, marti, 28 iunie, in doua seturi, scor 6-4, 6-2, pe Nastasja Schunk (Germania; 18 ani, 154 WTA), dupa o partida care a durat o ora si 16 minute.…

- In a doua zi la Wimbledon 2022, 4 romance sunt programate pe tabloul de simplu, in turul 1, cu incepere de la ora 13:00. Partidele romancelor sunt in direct pe Eurosport și in liveTEXT pe GSP.ro. Mihaela Buzarnescu - Nastaja Schunk, live de la 13:00 Buzarnescu (34 de ani, 127 WTA) și Schunk (18 ani,…

- Tanara jucatoare britanica Emma Raducanu, campioana de la US Open, și-a respectat statutul de favorita la prima sa apariție pe arena centrala de la Wimbledon, trecand luni cu 6-4, 6-4 de belgienca Alison van Uytvanck, intr-un meci complicat de 1 ora și 42 de minute Fii la curent cu cele mai…

- Emma Raducanu a suferit o accidentare la Wimbledon, dupa ce a fost nevoita sa se retraga de la Openul de la Nottingham. Prima apariție in țara a asului din Kent de la acel triumf uluitor de la US Open, a fost umbrita de ingrijorarile ingrijoratoare legate de condiția fizica aparute in jocul de deschidere.…

- Emma Raducanu (19 ani, 11 WTA) a abandonat in primul tur al turneului WTA 250 de la Nottingham. La scorul de 4-3 pentru Viktorija Golubic (29 de ani, 55 WTA), sportiva cu origini romanești, dar care reprezinta Marea Britanie, a acuzat probleme medicale și a hotarat sa se retraga. Emma a avut nevoie…

- Tenismanul britanic Andy Murray a dezvaluit ca a fost la un pas de a juca dublu mixt alaturi de Emma Raducanu, anul trecut, la Wimbledon, si isi doreste sa faca acest lucru in viitor pe iarba londoneza si la US Open, transmite DPA, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Dupa un Wimbledon in care a atins optimile si un turneu de vis, la New York, in care a luat trofeul dupa un parcurs aproape ireal, Emma Raducanu (19 ani) era vazuta drept noua „regina“ a circuitului feminin. Din pacate, intre timp, britanica a intrat intr-o criza acuta de forma si de rezultate.