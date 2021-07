Stiri pe aceeasi tema

- Rapid a invins-o pe Chindia, scor 1-0, in primul meci al etapei din Liga 1. Daniel Florea, atacantul targoviștenilor, iși asuma infrangerea de pe Arena Naționala. Toate detaliile despre Rapid - Chindia, AICI Programul și rezultatele primei etape din sezonul 2021-2022 Florea a scapat de doua ori singur…

- Noul stadion Rapid este aproape gata, constructorul spune ca mai are nevoie de cateva saptamani pentru a preda la cheie arena din Giulești. Compania Naționala de Investiții (CNI) estima ca va recepționa stadionul la jumatatea lunii mai, iar din cauza intarzierilor echipa feroviara va disputa pe Arena…

- Rapid nu poate juca pe noul stadion la startul sezonului de Liga 1, dar are doua variante sigure: Giurgiu și Mioveni, plus alte doua de avarie: Arena Naționala și Arcul de triumf. Chiar daca scaunele au fost montate in proporție de 100%, iar gazonul a fost deja fixat, in interiorul arenei mai sunt o…

- Fenomenul criptomoedelor a luat amploare și printre jucatorii din Liga 1. Andrei Pițian, unul dintre cei mai importanți oameni ai lui Emil Sandoi, intr-un sezon la capatul caruia Chindia ar putea chiar sa evolueze in cupele europene, este unul dintre cei mai activi pe aceasta piața, iar beneficiile…

- Circulatia trenurilor de metrou a fost reluata in conditii normale pe Magistrala 4, a informat miercuri Metrorex. Traficul s-a desfasurat cu dificultate, din cauza unei probleme tehnice aparute la statia de metrou 1 Mai, firul 1.

- Chiar daca nu a fost multumit de joc, tehnicianul este multumit cu rezultatul obtinut de elevii sai. Chindia ramane pe primul loc din play-out, cu 35 de puncte, si este acum la patru puncte de locul secund din play-out, ocupat de FCArges.Emil Sandoi: „Ii felicitpe jucatorii mei. Au scos un […] Articolul…

- Chindia a remizat pe teren propriu, 1-1 cu Gaz Metan Medias, intr-un meci decis de gafa portarului Mihai Aioani din minutul 72. Atunci goalkeeperul targovistenilor a ratat degajarea, iar Valente a profitat si a egalat pentru echipa lui Mihai Teja.Emil Sandoi a dezvaluit ca a fost suparare in vestiar…

- Mihai Aioani (21 de ani) a comis o gafa inexplicabila in minutul 72 al remizei dintre Chindia și Gaz Metan, la scorul de 1-0 pentru targovișteni. Partida s-a incheiat 1-1. Andrei Vlad și Mihai Aioani, portarii pe care naționala de tineret s-a bazat in perioada recenta, au comis-o in doua zile consecutive.…