- Teatrul Basca va invita la ultimele evenimente din cadrul Festivalului in : v z b l, doua spectacole-lectura, care prezinta doua lumi invizibile din comunitatea timișoreana. Vineri sunteți așteptați la „Urmatorul la rand”, iar sambata la „Copilul nenascut”.

- Cunoscutul solist din Grecia Nikolaos Papadopoulos se afla printre invitatii celei de-a 46 editii a Festivalului de muzica usoara romaneasca ‘Florentin Delmar’, care va avea loc vineri si sambata la Ateneul Popular ‘Maior Gheorghe Pastia’ din Focsani. Potrivit unui comunicat de presa al Primariei Focsani,…

- David Guetta, prezent la ediția din acest an a festivalului UNTOLD, își menține titlul de cel mai bun DJ din lume, dupa ce și în anul 2020 a ocupat aceeași poziție. Francezul ramâne pe locul 1 în top 100 cei mai buni DJ-i de pe…

- Vineri, 24 septembrie, in club Quantic, debuteaza ROCKADA, un mini-festival dedicat trupelor rock nou aparute sau cu resurse limitate, care nu ajung la radio sau pe scenele marilor festivaluri, dar care produc muzica de calitate și au nevoie de promovare. La prima ediția ROCKADA, incepand cu ora 19:00,…

- Opera Nationala Romana din Timisoara (ONRT) aduce doua spectacole gratuite pe scena Teatrului de vara din Parcul Rozelor din municipiu, in cadrul Festivalului "Bega Bulevard", care se va desfasura in perioada 17-19 septembrie. Festivalul, la care este asteptat publicul de toate varstele,…

- Horatiu Malaele, Razvan Vasilescu si Mihai Constantin readuc in fața publicului textul lui Victor Ion Popa – „Take, Ianke si Cadar”. Spectacolul se va juca, in premiera pentru orașul nostru, pe scena Operei Romane luni, 11 octombrie (reprezentație care este deja sold out) și marți, 12 octombrie, incepand…

- Balada și Capriciul Roman pentru Orchestra de George Enescu deschid astazi concertele de la Ateneul Roman și Sala Palatului, in interpretarea a doi apreciați violoniști, fini cunoscatori ai muzicii...