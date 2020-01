E.M.I.L. deschide concertul ANTI-FLAG de pe 1 Februarie din Quantic

ANTI-FLAG canta la Bucuresti pe 1 februarie in Quantic Club. In deschidere vor urca pe scena E.M.I.L. E.M.I.L. este una din cele mai longevive trupe ale scenei locale din Romania, implinind anul acesta 20 de ani de activitate. Au pornit la drum cu o combinatie de punk-rock si ska, iar in prezent acestia au adaugat influente de post-hardcore in compozitia lor. Formatia a urcat pe scenele tuturor festivalurilor importante din tara: B’ESTFEST (Bucuresti), Stufstock (Vama Veche), Tuborg live (Costinesti), TopT (Buzau) si altele. In 2007, E.M.I.L. au concertat in deschiderea concertului legendarei…