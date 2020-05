Emil Constantinescu: Actuala criză sanitară mondială, o şansă istorică pentru un nou proiect politic global Actuala criza sanitara mondiala este o sansa istorica pentru un nou proiect politic global care sa fie bazat pe un nou dialog asupra valorilor umane, afirma fostul presedinte Emil Constantinescu. "Actuala criza sanitara mondiala, care a adus in prim-plan nu averea noastra, ci viata noastra, ne impune cu brutalitate sa optam intre a avea sau a fi. Este nevoie de crearea unui nou arbitraj intre putere si cunoastere, care sa reconfigureze un cadru in care fiecare individ sa poata nu numai sa fie, ci si sa devina", a spus Constantinescu in cadrul unui discurs sustinut in deschiderea reuniunii "Cum… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

