Stiri pe aceeasi tema

- Noile restricții adoptate de Guvern intra in vigoare astazi, 26 martie. Mai multe localitați din Maramures sunt vizate de noile masuri. Baia Mare scapa de noile restricții, avand coeficient de infectare 3.59. Localitațile Tautii Magheraus, Recea, Cernesti, Miresu Mare si Coltau, unde incidența este…

- In cursul zilei de luni, 8 martie, polițiștii din Baia Mare au fost sesizați cu privire la producerea a doua furturi din incinta unor societați comerciale din municipiu. In cazul acestora, polițiștii au identificat o femeie de 28 de ani, care a introdus in rucsac mai multe bunuri, dupa care a trecut…

- Muzeul Judetean de Mineralogie „Victor Gorduza” din municipiul Baia Mare prezinta in format digital cele mai valoroase piese aflate in patrimoniul institutiei, majoritatea provenind din fostele mine inchise in anul 2007, a informat, miercuri, purtatorul de cuvant al Consiliului Judetean (CJ) Maramures,…

- Un eveniment rutier s-a produs astazi, in jurul orelor pranzului, pe șoseaua Gherla-Cluj-Napoca, la intrarea in Iclod dinspre Fundatura. Din primele informații, o șoferița in varsta de 41 de ani din Baia Mare, județul Maramureș, care circula cu un autoturism spre Cluj-Napoca, din cauza neatenției la…

- Un autoturism a fost distrus ieri noapte pe strada Paltinișului in spatele blocului nr. 79 din municipiul Baia Mare. Este cel de-al doilea incident de acest gen, dupa cel petrecut la inceputul acestei luni cand un autoturism Mercedes Vito a fost avariat prin aceeași metoda și cu același gen de ”unelte”…

- Un accident a avut loc in urma cu putin timp pe bd. Decebal din Baia Mare, in zona Meda. Potrivit primelor informatii, in evenimentul rutier au fost implicate trei autoturisme. La fata locului se afla echipaje de politie, pentru a afla circumstantele in care s-a produs accidentul. Source

- In cadrul programului național de imunizare impotriva noului coronavirus SARS CoV-2, in cele trei centre de vaccinare amenajate in Baia Mare au fost imunizați, pana la data de 13 ianuarie, 2.805 persoane. Dr. Vasile Bonaț, directorul medical al Spitalului Județean de Urgența „Dr. Constantin Opriș”,…

- Un bebeluș de 3 saptamani din Baia Mare are nevoie de sprijinul nostru. Micutul trebuie operat pe inima. Interventia se va face la Spitalul Monza, in data de 15 ianuarie. Pentru ca nu poate fi transferat in strainatate, va veni un medic din Franța care il va opera in București. ❤ Daca nu puteți ajuta…