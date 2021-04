Consiliul Concurenței a efectuat inspecții inopinate la sediile Samsung Electronics Romania, Altex, Flanco Retail și Dante Internațional, societatea care deține eMAG, cel mai mare retailer online din Romania, a anunțat luni instituția.„Inspecțiile s-au derulat in cadrul unei investigații privind posibile ințelegeri și/sau practici concertate de fixare a preturilor de vanzare in cadrul politicii comerciale implementate de Samsung Electronics Romania SRL pe piața produselor electronice și IT&C din Romania‟, se arata in comunicatul Consiliului Concurenței.Investigație pornita de la avertizoriInvestigația…