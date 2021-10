Pfizer/ BioNTech a solicitat, luni, Agenției Europene a Medicamentului (EMA) aprobarea administrarii vaccinului pentru Covid-19 copiilor cu varsta cuprinsa intre 5 și 11 ani, dupa ce au facut un pas similar in Statele Unite. Aceștia au prezentat Agenției documentele necesare, dupa ce, luna trecuta, anunțau ca rezultatele studiilor au aratat ca vaccinul lor este sigur […] The post EMA incepe evaluarea administrarii vaccinului Pfizer la copiii cu varsta intre 5-11 ani first appeared on Ziarul National .