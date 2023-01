Stiri pe aceeasi tema

- CEO-ul Tesla Elon Musk a declarat marți in instanța ca Google a avut un „interes activ” in a cumpara producatorul auto, lucru care l-a incurajat sa incerce sa scoata compania de pe bursa cu fonduri saudite, relateaza Markets Insider și MarketWatch.

- CEO-ul Tesla (TSLA), SpaceX și Twitter are o valoare de 137 de miliarde de dolari, potrivit Bloomberg Billionaires Index, suficient de bun pentru locul al doilea pe lista celor mai bogați din lume, dupa președintele LVMH (LVMHF), Bernard Arnault . Dar la apogeul sau in noiembrie 2021, averea neta a…

- Unul dintre cei mai infocați susținatori ai companiei Tesla conduse de Elon Musk, investitoarea Cathie Wood, cea supranumita „copacul cu bani” al Wall Street, a inceput sa simta presiuni din cauza declinului istoric al acțiunilor producatorului auto, relateaza Markets Insider.

- Morgan Stanley, una dintre cele mai mari banci de pe Wall Street, avertizeaza ca prețul acțiunilor Tesla a fost afectat de disputele lui Elon Musk legate de Twitter și ca producatorul de mașini electrice inca este expus la riscuri, relateaza CNBC și Markets Insider.

- George "Geohot" Hotz, unul dintre cei mai celebri hackeri din lume, se alatura echipei Twitter. Dupa deblocarea iPhone-urilor și PlayStation-urilor, va avea un rol in Google și Facebook, potrivit ANSA și Rador.

- Cei mai multi romani (95%) sunt ingrijorati de evolutia preturilor la energie si aproape un sfert dintre ei intentioneaza sa reduca temperatura medie la interior, se arata intr-un studiu realizat de Resideo si remis AGERPRES. Un sondaj recent comandat de Resideo, furnizor global de solutii pentru confortul…

- China s-a oferit sa cumpere datoria suverana a El Salvadorului, țara din America Centrala care are probleme financiare majore dupa ce a adoptat bitcoin ca moneda oficiala, relateaza Markets Insider. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Elon Musk se afla pentru cateva zile in Romania, la Bran. Alaturi de el mai sunt și alți afaceriști din zona IT, co-fondatorul Google și alții. Miron Mitrea marturisește ca aceasta generație de tineri afaceriști au facut banii mult mai ușor fața de cei dinaintea lor din domeniul IT. Cu toate ca aceștia…