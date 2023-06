Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk, seful Tesla, a preluat joi primul loc in clasamentul averilor mondiale, inaintea lui Bernard Arnault, CEO-ul LVMH, potrivit datelor Bloomberg. Elon Musk devine din nou cel mai bogat om din lume joi, 1 iunie, inaintea lui Bernard Arnault si Jeff Bezos, potrivit datelor de la Bloomberg Billionaires…

- Averea francezului Bernard Arnault, cel mai bogat om de pe planeta, s-a redus abrupt, marți, dupa ce cotatia titlurilor LVMH a scazut cu 5% la bursa de la Paris, cel mai mare declin inregistrat in ultimele 12 luni, transmite Bloomberg, citat de Agerpres.Potrivit specialiștilor, Bernard Arnault a pierdut…

- Elon Musk a pierdut vineri, 21 aprilie, aproximativ 12,6 miliarde de dolari din averea sa neta, fiind cel mai mare declin de pana acum, in acest an, potrivit Business Insider, care citeaza indicele miliardarilor realizat de Bloomberg.Elon Musk este in continuare a doua cea mai bogata persoana din lume,…

- Gigantul farmaceutic american Johnson&Johnson a propus, marti, o intelegere de 8,9 miliarde de dolari pentru a rezolva procese vechi de ani de zile in care se sustine ca produsele sale cu pudra de talc au provocat cancer, transmite AFP.Compania cu sediul in New Jersey a declarat ca intelegerea…

- Directorul general al Twitter, Elon Musk, a oferit angajatilor companiei de social media actiuni la o evaluare a platformei de socializare de aproape 20 de miliarde de dolari, potrivit publicatiei The Information, care a citat o persoana familiara cu un e-mail trimis de Musk personalului Twitter,…