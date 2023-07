Postarea lui Musk pe platforma X despre cifrele utilizatorilor vine in timp ce compania trece prin schimbari organizationale si cauta sa sporeasca veniturile din publicitate, care au scazut in ultima luna. Aceasta este, de asemenea, cel mai recent dintr-o serie de comentarii din partea directorilor lui X care sustin o crestere puternica a numarului de utilizatori, dupa ce Meta Platforms a lansat o platforma concurenta directa numita Threads, pe 5 iulie. Twitter avea 229 de milioane de utilizatori activi lunar in mai 2022, potrivit unei declaratii facute inainte de achizitionarea companiei de catre…