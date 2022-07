Elon Musk contraatacă şi dă în judecată Twitter Aceasta plangere confidentiala nu este inca disponibila publicului. In ceea ce promite a fi o escaladare a bataliilor legale, seful Tesla si-a depus contra-actiunea la scurt timp dupa ce judecatorul care supravegheaza procesul Twitter a decis data de 17 octombrie pentru inceperea procesului. Una dintre cererile lui Elon Musk se refera la acuzatia ca Twitter a mintit cu privire la numarul de utilizatori rascumparabili dupa ce i-a acceptat oferta de cumparare, noteaza sursa citata. Elon Musk si-a anuntat in aprilie intentia de a cumpara reteaua de socializare pentru 44 de miliarde de dolari, dar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

