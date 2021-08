Elon Musk a discutat cu oficiali germani despre importanţa respectării termenului de construcţie a gigafabricii din Brandenburg Musk a mai spus ca este dispus sa intensifice comunicarea in zona unde se afla fabrica, in apropiere de orasul Gruenheidem, si sa implice mai mult localnicii, a declarat Steinbach dupa intalnirea cu Musk. Tesla a amanat termenul de deschidere a gigafabricii sale de 5,8 miliarde de euro, de langa Berlin, pana la sfarsitul anului 2021, acuzand piedicile birocratice germane. Fabrica va produce baterii si masini electrice, dar a intampinat opozitie din partea localnicilor, din cauza ingrijorarilor legate de impactul asupra mediului. Agentia pentru mediu din Brandenburg nu si-a dat inca scordul final,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

