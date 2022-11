Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea constanteana de tenis de masa Elizabeta Samara a fost aleasa in Comisia Sportivilor din cadrul federatiei internationale de profil (ITTF), a anuntat, marti, 15 noiembrie, site-ul forului mondial. In varsta de 33 de ani, jucatoarea formata la Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”, sub…

- Politic Comunicat de presa / Maria Stoian, deputat PNL: Masuri active pentru respectarea drepturilor pacienților diabetici noiembrie 14, 2022 14:19 Ziua Mondiala de Lupta Impotriva Diabetului a fost marcata pentru prima oara la 14 noiembrie 1991, din initiativa Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS)…

- O noua batalie importanta, dar nu la masa de joc pentru Elizabeta Samara. De data aceasta, constanteanca figureaza printre cei 23 de candidati pentru un loc in Comisia Sportivilor din cadrul Federatiei Internationale de Tenis de Masa. 23 de candidati, printre care se numara constanteanca Elizabeta Samara,…

- Gabriela Andreiașu, șefa Agenției Naționale Antidoping din Romania (ANAD), a declarat pentru Hotnews ca substanta Roxadustat, descoperita in corpul Simonei Halep , la testul antidoping de la US Open 2022, nu e permisa deloc in organism. Intrebata daca Simona Halep poate sa scape fara suspendarea din…

- O delegație a Federației Internaționale de Tenis, formata din Maxime De Montfalcon De Flaxieu - supervisor și Giles Robbins - reprezentant ITF a efectuat o vizita la Oradea, unde s-a intalnit cu președintele Federației Romane de Tenis, George Cosac, pentru a face o evaluare a Salii Polivalente „Oradea…

- Echipa feminina de tenis de masa a Romaniei (locul 6 mondial) a pierdut dramatic partida cu puternica naționala din Hong Kong (locul 3 in lume), fetele noastre fiind eliminate in optimile Campionatului Mondial de seniori de la Chengdu. La scorul general de 2-2 și tot egalitate și la seturi (2-2), Elizabeta…

- Nationala feminina de tenis de masa a Romaniei a fost invinsa, cu scorul de 2-3, de reprezentativa Portugaliei, luni, 3 octombrie, in ultimul sau meci din Grupa a 6-a a Campionatelor Mondiale pe echipe de la Chengdu (China). Portugalia a condus cu 2-0, dupa ce Jieni Shao a invins-o pe constanteanca…

- David Popovici nu a avut rival la Campionatul Mondial de inot pentru juniori și a demonstrat inca o data ca este un sportiv fenomenal. Succesul din finala de 100 de metri liber i-a adus titlul cu numarul opt din aceasta vara, dar și laudele oficialilor din Federația Internaționala de Natație. Romania…