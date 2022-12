Elitele Craiovei: Elena Farago (1878-1954)

Stiri pe aceeasi tema

- Femeia in varsta de 86 de ani din localitatea vasluiana Manzați a ajuns in stare grava la spital, mați, 23 noiembrie, dupa ce a fost atacata de un ciobanesc german. Cainele ii fusese adus de copii pentru a-i asigura paza in gospodarie, octogenara locuind singura. Cei care au sunat la 112 pentru a solicita…

- Exista multe motive pentru a trece la iluminatul cu LED in casa ta. LED-urile sunt mai eficiente din punct de vedere energetic decat becurile incandescente tradiționale, emit mai puțina caldura, dureaza mai mult și sunt disponibile intr-o varietate de culori. LED-urile ofera, de asemenea, mai multe…

- Inca din copilarie, obisnuiai sa iti petreci timpul liber privind cu atentie cu mama sau bunica brodau cu multa migala fel de fel de obiecte. Anii au trecut, insa arta brodatului nu si-a pierdut din farmec nici in societatea moderna, cand smartphone-urile au inlocuit o mare parte din hobby-urile persoanelor.…

- Satul Motru Sec din localitatea Padeș, locul de unde a pornit Revoluția din 1821, la 23 ianuarie, este azi martorul unui eveniment inedit. Familia Barbu deține din moși stramoși o moara de apa, care este in posesia familiei din 1826, dar care funcționa dinainte de 1821, fiind atribuita chiar lui Tudor…

- Un profesor de religie de la Liceul Teologic din Targu-Jiu a pierdut dreptul de a mai preda la catedra, ca urmare a unei decizii a Mitropoliei Olteniei de a retrage binecuvantare, documentul administrativ nelipsit de la dosarul unui profesor de religie. In fapt, profesorul care este și preot ortodox…

- Primaria Craiova a inceput sa pregateasca in Piața Mihai Viteazul construirea casuțelor pentru Craciun. Deja a inceput instalarea celor 1 milion de beculețe și decorațiuni pentru Craciun Primaria considera ca acel consum generat d eaceste instalații nu va afecta cponsumul general al orașului. Primarul…

- Fiecare dintre noi știe cat de important este ca in locul in care locuiești, sa te simți ca acasa. In situațiile in care trebuie sa ne mutam dintr-o parte in alta, nu doar ca avem responsabilitatea sa facem noul loc culcușul nostru, insa putem și sa achiziționam alte elemente care ne vor ajuta sa ne…

- Activitațile legate de Ziua Pompierilor, 13 septembrie, in Județul Gorj se vor intinde pe trei zile, 12, 13 și 14 septembrie. Graficul activitaților este urmatorul: Luni, 12 Septembrie, Centrul mobil de instruire a populației și Caravana SMURD vor ajunge in Comuna Scoarța, intre orele 09:00-11:00, apoi…