- Toate cele noua persoane aflate la bordul unui elicopter al securitatii civile nipone care s-a prabusit in ajun intr-o zona muntoasa din Japonia au decedat, au confirmat autoritatile nipone sambata, potrivit agentiei de presa Kyodo, preluata de Agerpres. Primul bilant de doi morti a fost revizuit…

- Un elicopter s-a prabusit in regiunea Krasnoiarsk din Siberia. 18 oameni au murit: 15 pasageri si 3 membri ai echipajului, potrivit site-ului stiri.tvr.ro. Pasagerii erau muncitori care se deplasau la o statie de pompare a petrolului. Aparatul, de fabricatie rusa, ...

- Toate cele 18 persoane de la bordul unui elicopter rus au murit dupa ce aeronava s-a prabusit, sambata dimineata, in nordul Siberiei, in urma unei coliziuni cu alt elicopter, a anuntat la Moscova Ministerul rus al Transporturilor, relateaza AFP.

- Cel putin 18 persoane sunt considerate decedate, dupa ce un elicopter rusesc s-a prabusit sambata in orasul Krasnoyarsk din Rusia, la aproximativ 180 de kilometri de orasul Igarka, relateaza BBC.

- Bilanțul inundațiilor devastatoare din Japonia a crescut la cel puțin 76 de morți și 92 de oameni dați disparuți. Anunțul a fost facut de autoritațile de la Tokyo, care au menționat ca peste 2 milioane de persoane au fost evacuate din calea apelor.

- Bilantul victimelor provocate de ploile fara precedent care s-au abatut asupra Japoniei in ultimele zile a ajuns la cel putin 64 de persoane. Inundatiile au determinat evacuarea catorva milioane de rezidenti, a precizat presa nipona, in contextul in care precipitatiile vor continua sa cada in Japonia…

