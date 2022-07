Stiri pe aceeasi tema

- Romania a ajuns rasul Europei la fotbal, insa avem și sportivi cu care ne putem mandri. Delegația Romaniei prezenta la GIMNAZIADA 2022 (14 - 22.05, Normandia/Franța), compusa din 101 persoane (72 de sportivi, 9 arbitri, impuși de regulament, 19 antrenori și un sef delegație), a fost premiata de ministrul…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a afirmat ca 100.000 de profesori vor fi formati din perspectiva pedagogiei digitale, precizand ca, in scoli, tabla clasica va fi inlocuita cu un smart board si ca au fost lansate deja specificatiile tehnice pentru ceea ce va trebui sa se regaseasca in fiecare…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat ca, miercuri, va fi lansat in consultare ghidul pentru apelul in valoare de 234 de milioane de euro, fonduri PNRR, care isi propune digitalizarea tuturor proceselor din universitatile romanesti. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat ca scolile vor fi dotate cu laboratoare IT, costul urmand sa fie de 18.000 de euro plus TVA pentru un asemenea laborator, dar si cu laboratoare de stiinte, investitia totala fiind de 300 de milioane de euro pentru 10.000 de laboratoare, potrivit news.ro.…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca s-a ajuns la un punct de minim cu calitatea educatiei din Romania, aceasta fiind o concluzie trista trasa, atat in urma testarii elevilor, cat si dupa ce mediul academic a atras atentia privind calitatea slaba a absolventilor de liceu care intra…

- Vacantele in Romania vor fi mai scumpe, in medie, cu 15% fata de anul trecut, insa acest lucru este o normalitate, avand in vedere evolutia preturilor in toata Europa, ca urmare a cresterii costurilor, dar si a unei cereri ridicate din partea consumatorilor, a declarat, miercuri, presedintele Federatiei…

Aproape 1.500 de copii ucraineni sunt inscriși și repartizați deja ca audienți in școli și gradinițe, potrivit ministrului Educației, Sorin Cimpeanu.

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a afirmat, la reuniunea ministrilor Educatiei din statele membre ale Uniunii Europene, ca este nevoie "de un efort sustinut pentru trecerea de la un raspuns umanitar de urgenta, in care am asigurat accesul la educatie, la dezvoltarea unor servicii de calitate…