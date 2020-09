Stiri pe aceeasi tema

- Elevii liceului din orașul tulcean Isaccea au inceput cursurile in capela mortuara, pentru ca lucrarile de reabilitare a instituției de invațamant nu au fost finalizate la timp. Cei care au luat aceasta decizie sunt reprezentanții adminstrației locale care considera ca este cea mai buna soluție pentru…

- Consiliul Național al Elevilor și Comunitatea Declic ies în strada și vor manifesta împotriva modului dezastruos în care a fost organizat acest început de an școlar. Elevii protesteaza din cauza tabletelor Reprezentantii…

- "Nimeni nu s-a exprimat vreodata ca vrea sa amane inceperea scolii. Scoala va incepe la 14 septembrie iar alegerile vor avea loc la 27 septembrie", a declarat premierul Ludovic Orban. Declaratia premierului vine in contextul in care seful Executivului spusese vineri ca exista posibilitatea…

- AN SCOLAR 2020-2021. Au fost discuții pe aceasta tema (ca școlile sa inceapa fizic de la 1 octombrie, iar in intervalul 14-30 septembrie cursurile sa fie online - n.r.). Exista puncte de vedere exprimate de specialiști, in special medici, care spun ca atat profesorii, cat și copiii, intr-un procent…

- Executivul a adoptat in sedinta de miercuri o ordonanta de urgenta care modifica Legea educație inaționale, in vederea instituirii unor masuri de prevenire a imbolnavirii cu SARS-CoV-2 in gradinițe, școli și universitați, informeaza Ministerul Educatiei, potrivit Agerpres. Potrivit ordonanței adoptate…

- "Masca este obligatoriu de purtat, prin lege. La examene nationale, elevii au purtat masca", a spus Monica Anisie. In cazul copiilor din clasele mai mici, Monica Anisie a precizat ca "aici, trebuie sa decida Ministerul Sanatații". "Ministerul Educatiei a asigurat pana acum pentru fiecare unitate…

- Masura ii vizeaza atat pe cei din invatamantul de stat, cat și din mediul privat; proiectul a fost initiat de parlamentari liberali și adoptat in sedinta de luni a Senatului, in calitate de for legislativ decizional, informeaza Agerpres.Citește și: Lovitura pentru Elena Udrea! Anunțul facut…

- Colegiul National "Andrei Saguna" din Brasov este pe primul loc in topul celor mai bune rezultate inregistrate la Evaluarea Nationala 2020. Scoala ocupa pozitia fruntasa a clasamentului pentru al treilea an consecutiv. Colegiul National de Informatica "Tudor Vianu" din Bucuresti se afla pe pozitia secunda…