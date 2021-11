Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu a anunțat ca elevi vor recupera cele doua saptamani de vacanta „forțata”, cel mai probabil, in luna ianuarie 2022. „Cele doua saptamani de vacanta suplimentara sunt convins ca se vor transforma in doua saptamani de scoala cu prezenta fizica intre 3 si 14 ianuarie,…

- Incepand cu anul școlar 2022-2023, toți copiii din ciclul primar care urmeaza cursuri la școli din orașe sau municipiu vor avea curse școlare specializate pentru transportul pana la și de la școala la care invața. Actul normativ care prevede gratuitatea transportului elevilor la școala a fost promulgat…

- „Tocmai ce am semnat completarea la ordinul comun Ministerul Educatiei - Ministerul Sanatatii, art. 6 alineatul 5, prin care am clarificat urmatoarele trei stituatii”, a anuntat Sorin Cîmpeanu. Ministrul Educației a explicat miercuri, în concerința…

- Ministrul Educației: De luni, toți elevii care invața online și nu au cazuri de infectare in clasa se pot intoarce la școala Ministrul Educației Sorin Cimpeanu a declarat joi ca toți elevii care invața online ca urmare a faptului ca localitatea lor are o rata de infectare de peste 6 la mia de locuitori…

- Elevii revin in banci in septembrie in majoritatea țarilor europene, ca sa se evite pierderile de invațare determinate pana acum de orele online, scrie publicația Școala 9 . Ce reguli privind purtarea maștii, distanțarea și ventilația au stabilit țari precum Franța, Italia, Spania, Germania, Austria…

- Un elev a fost ucis miercuri intr-un incident armat la un liceu din Carolina de Nord, a anuntat politia din acest stat american, relateaza AFP. Politia orasului Winston-Salem a fost trimisa in cursul zilei la liceul Mount Tabor, a declarat sefa politiei locale Catrina Thompson, intr-o conferinta…

- La Mioveni, in prima zi de școala, elevii din clasele pregatitoare vor gasi pe banca, cate un ghiozdan, plin cu rechizite! Consiliul Local Mioveni va acorda la inceputului anului școlar 2021-2022, peste 400 de pachete cu rechizite școlare, elevilor inscriși in clasa pregatitoare din unitațile de invațamant…

- Ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, a anunțat, marți, in videoconferința cu prefecții de la Palatul Victoria, ca Guvernul va interzice folosirea maștilor textile in școli și universitați, ca mijloc de protecție impotriva Covid-19, singurele permise fiind cele de uz medical. CITESTE SI Pitești. Rechizite…