- Aproape 2.000 de elevi de la Liceul „Grigore Moisil” din Timișoara vor ține orele online in urmatoarele doua saptamani. Decizia a fost luata de conducerea școlii, din cauza frigului din clase. Sunt 16 grade, in medie, in salile de curs, iar Colterm inca n-a pornit caldura in zona. E și un șantier pentru…

- Elevii din Afumați, prima localitate de langa București, au inceput saptamana cu școala online, dupa ce autoritațile locale au ințeles greșit un ordin la Ministrului Educației. Dupa ce ministrul s-a enervat la televizor, prefectul a anunțat ca marți toți elevii se vor intoarce la școala. Ministrul Educației…

- Directorul unei scoli generale din Timisoara a fost schimbat din functie dupa ce in spatiul public au aparut inregistrari audio in care acesta avea un limbaj foarte agresiv in familie, cu sotia si copiii, a anunțat Inspectoratul Scolar Judetean Timiș. „Consiliul de administratie al Inspectoratului Scolar…

- Cinci elevi au facut parte din lotul Romaniei la Olimpiada Internaționala de Fizica, iar trei dintre ei s-au intors acasa cu medalii de aur și doi cu medalii de argint. Cele trei medalii de aur au fost caștigate de Vlad Ștefan Oros, de la Liceul Teoretic „Grigore Moisil” din Timișoara, de Tudor-Gabriel…

- Echipa Romaniei, coordonata de conf. univ. dr. Sebastian Popescu de la Facultatea de Fizica a Universitatii ‘Alexandru Ioan Cuza’ (UAIC) din Iasi, a obtinut trei medalii de aur si doua de argint la Olimpiada Internationala de Fizica. Potrivit unui comunicat de presa al institutiei de invatamant superior,…

- Cei șapte elevi din județul Iași care au reusit sa obtina nota maxima la Evaluarea Nationala, la care se adauga cei 10 absolventi de liceu cu media 10 la Bacalaureat vor fi premiati in cadrul unei festivitati organizate de Primaria Municipiului Iași, in colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Iași,…