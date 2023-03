Stiri pe aceeasi tema

- Un elev, de 17 ani, de la un liceu din Deva, a fost prins cu droguri la el in timp ce se afla in Macedonia de Nord, alaturi de alti tineri, in cadrul unui program Erasmus, informeaza Agerpres. Conducerea Inspectoratului Scolar Judetean Hunedoara a declansat o ancheta in acest caz. „A fost numita o comisie…

- „A fost numita o comisie care va analiza acest incident nefericit. Va trebui sa punem un accent mai mare pe activitatea de preventie in domeniul prevenirii consumului de droguri. Vom colabora cu Centrul Judetean Antidrog pentru recomandarile necesare, iar elevul va trebui ajutat sa depaseasca acest…

- Un nou cutremur important s-a produs luni, 20 martie, in județul Gorj, dupa cele cu magnitudine peste 5 care au avut loc luna trecuta, a informat Institutul National pentru Fizica Pamantului (INFP). „In ziua de 20.03.2023, 16:02:16 (ora Romaniei), s-a produs in Oltenia, Gorj, un cutremur mediu cu magnitudinea…

- Un barbat de 29 de ani a jefuit o sala de jocuri din municipiul Deva, județul Hunedoara. Ce nu știa, insa barbatul era ca in sala sunt amplasate camere de supreveghere. In imaginile surprinse se poate observa cum un tanar intra mascat și inarmat cu un cuțit intr-o sala de jocuri din oraș și obliga o…

- Locomotiva unui tren de marfa care transporta combustibil a luat foc. Pompierii au intervenit pentru stingerea incendiului. Convoiul format din 22 de vagoane ale garniturii transporta biocombustibil lichid pe relația Petroșani – Deva. ”14 pompieri s-au deplasat la locul solicitarii, mai precis la ieșirea…

- Un tanar de 21 de ani, pasagerul unei rutei ocazionale „Moldova - Germania” a fost prins de polițiștii de frontiera cu o carte de identitate romaneasca falsa. Cazul a avut loc astazi, 12 ianuarie in punctul de trecere al frontierei Leușeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova.

- Grupul american Meta, compania-mama a Facebook, a primit miercuri doua amenzi substantiale in suma totala de 390 milioane de euro pentru incalcarea Regulamentului general privind protectia datelor (GDPR/RGPD), a anuntat Comisia irlandeza pentru protectia datelor (DPC), care actioneaza in numele Uniunii…