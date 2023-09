Stiri pe aceeasi tema

- Irina Fodor este foarte atenta cu membrii familiei atunci cand are timp liber și cand nu este implicata in proiectele de televiziune care o țin peste mari și țari. Așa ca, dupa ce și-a incarcat bateriile alaturi de parinți, soț și fiica, s-a gandit sa ii faca o surpriza nașei ei, cu ocazia zilei de…

- Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, incarcerata in Penitenciarul Ploiești Targșorul Nou, e revoltata ca nu i se permite sa iasa din spatele gratiilor ca sa mearga la ziua fiicei sale. „Este al doilea an in care solicit sa mi se acorde permisie macar de 24 de ore pentru a fi acasa de ziua de…

- Fostul ministru a rabufnit in mediul online, dupa ce i-a fost refuzata permisia de a fi alaturi de fiica ei, de ziua de naștere a micuței. Cum le apara Elena Udrea pe mamele care au facut nelegiuri.

- O mama iși petrece ziua de naștere a fiicei sale departe de acesta, deoarece i-a fost refuzata permisia de a o vizita. Situația este cu atat mai grava cu cat legea prevede posibilitatea ca deținuții sa mearga acasa pentru 10-30 de zile anual. Cu toate acestea, pentru al doilea an la rand, Elenei Udrea…

- Este zi de sarbatoare in familia lui Carmen de la Salciua și asta pentru ca sora artistei iși sarbatorește ziua de naștere. Daniela Racolta a implinit astazi frumoasa varsta de 30 de ani. Cu ocazia acestei zile extrem de speciale, cantareața i-a facut o urare emoționanta surorii sale. Iata ce i-a transmis…

- Uneori, gasirea cuvintelor potrivite pentru a-i ura “la mulți ani“ preotului, duhovnicului tau, poate fi o provocare, dar nu-ți face griji. Noi venim in ajutorul tau cu acest articol și iți oferim cateva idei de astfel de mesaje de felicitare cu ocazia aniversarii.

- In data de 22 iulie 2023 este sarbatorita ziua de nastere a Preafericitului Parinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane Potrivit unui comunicat al Patriarhiei Romane, cu acest prilej, in timpul Sfintei Liturghii savarsite la Catedrala Patriarhala va fi rostita o rugaciune speciala de multumire…