Stiri pe aceeasi tema

- Romania a incheiat Jocurile Mondiale Universitare de vara de la Chengdu (China) cu trei medalii, una de argint si doua de bronz, transmite Agerpres. Citește și: Accident in Argeș, cu un tir și o mașina mica. Un ranit a ajuns la spital Pentru Romania inotatorul Andrei Anghel a castigat o medalie de argint…

- Romania a incheiat Jocurile Mondiale Universitare de vara de la Chengdu (China) cu trei medalii, una de argint si doua de bronz. Ultimii sportivi care au concurat pentru Romania la Chengdu au fost inotatorii din stafeta de 4×100 m mixt masculin (Denis Popescu, Daniel Nicusan, Tobias Dumitrache, Andrei…

- Atletul roman Mihai-Sorin Dringo a castigat medalia de bronz in proba de 400 m, joi, la Jocurile Mondiale Universitare de vara de la Chengdu (China), scrie Agerpres.Dringo a fost cronometrat in finala cu timpul de 45 sec 27/100 (personal best), fiind devansat de portughezul Joao Ricardo Agostinho…

- Inotatorul roman Andrei Anghel a ratat calificarea in finala probei de 50 m spate din cadrul Campionatelor Mondiale de natatie de la Fukuoka (Japonia), dupa ce a fost inregistrat, sambata, cu al zecelea timp din semifinale, 24 sec 95/100, informeaza Agerpres.Americanul Justin Ress, 24 sec 35/100,…

- Andrei Anghel, 25 de ani, s-a clasat pe poziția a zecea la 50 de metri spate, dupa semifinale. Timpul sau a fost de 24,95 fața de 24,86 in serii Reporterul Roxana Fleșeru și fotoreporterul Raed Krishan sunt in Japonia, la Fukuoka, și transmit toate informațiile care conteaza de la Campionatele Mondiale.…

- Diana Șoșoaca anunța ca susține suporterii echipei nationale care au cerut drepturi pentru romanii din UcrainaPartida de fotbal dintre echipele naționale ale Romaniei U21 și Ucrainei U21 din cadrul EURO U21 a fost marcata de un incident. A avut loc o scurta altercație intre stewarzi și un grup de…

- Ziua a doua a puternicului concurs de inot de la Roma - Sette Colli Trophy – a adus doua calificari in finale pentru sportivii delegatiei Romaniei: David Popovici, la 100 m liber, si Andrie Anghel, la 50 m spate.In seriile de la 100 m liber, campionul european si mondial, David Popovici s-a calificat…

- ​David Popovici s-a calificat sambata in finala probei de 100 metri liber din cadrul concursului de natație Sette Colli Trophy, de la Roma. Campion mondial și european en-titre, David a oprit cronometrul la 48.35 secunde. El a inotat pe culoarul patru, cel al favoritului. In seria sa, Popovici a fost…