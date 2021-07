eJobs a lansat Salario, un comparator de salarii eJobs Romania continua demersurile pentru transparentizarea veniturilor, lansand Salario, comparatorul de salarii in care 130.000 de romani si-au introdus deja castigurile nete lunare, potrivit unui comunicat remis, joi, AGERPRES. Cele mai mari castiguri nete sunt in Bucuresti-Ilfov, Timis si Cluj, unde exista si cel mai mare interes din partea candidatilor pentru transparentizarea salariilor. Bucuresti-Ilfov se afla pe primul loc in topul celor mai bine platite regiuni ale tarii, cu un venit mediu lunar de 4.500 lei net, in timp ce judetele Timis si Cluj vin puternic din urma, cu salarii medii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

