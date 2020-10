Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 2 oct – Sputnik. In ultimele 24 de ore, Germania a raportat 2.673 de noi cazuri de infectare cu coronavirus, potrivit datelor publicate vineri de Institutul Robert Koch (RKI). © Sputnik / Алексей ВитвицкийMasuri speciale in Germania impotriva COVID-19 De asemenea, potrivit sursei…

- Record de noi cazuri de COVID-19 in Europa, inclusiv in țari din zona noastra. In ultimele 24 de ore, in Ungaria au fost depistate 718 persoane infectate cu noul virus, iar Cehia a inregistrat un numar record de imbolnaviri - 1.382, cele mai multe de la inceputul pandemiei.

- Mai mult de 12.000 de noi cazuri de Covid-19 au fost inregistrate vineri in Spania, potrivit ultimului bilant publicat de Ministerul Sanatatii, cifra care constituie un record in aeasta tara de la inceputul pandemiei, potrivit AFP.Spania a fost saptamana aceasta prima tara din Europa occidentala…

- Germania si Italia au inregistrat in ultimele 24 de ore cel mai mare numar de contaminari cu noul coronavirus din ultimele trei luni si jumatate, potrivit news.ro.Germania a raportat 1.707 noi cazuri de Covid-19, cel mai mare numar din 26 aprilie. Cresterea este influentata de cei care s-au…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a avertizat ca relaxarea masurilor de combatere a virusului, alaturi de persoanele care au „lasat garda jos” sunt printre motivele cresterii de cazuri de coronavirus in Europa, anunța MEDIAFAX.Germania a raportat 1.707 cazuri noi de coronavirus in ultimele…

- Au aparut 80 de cazuri noi de Covid-19 in Timiș, de miercuri pana joi, și s-au inregistrat doua decese. In Romania au aparut alte 1.454 de cazuri noi in 24 de ore. Au fost inregistrate 53 de decese, de miercuri pana joi.

- Numar record de cazuri cu Covid-19 in Romania. In ultimele 24 de ore au fost confirmate 1.378 de cazuri noi in urma procesarii a 23.956 de teste efectuate. De asemenea, au fost inregistrate 50 de noi decese din cauza infecțiilor cu coronavirus, un nou record.

- Instituția Prefectului Argeș informeaza ca situația epidemiologica din județ, conform datelor DSP, se prezinta dupa cum urmeaza: -persoane aflate in carantina: 0; -persoane aflate in izolare (ancheta epidemiologica): 754; -persoane internate in spital: 410 (dintre care 17 la ATI); -persoane externate…