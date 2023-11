Eficiență energetică la înalt nivel, cu ajutorul produselor potrivite Eficiența energetica dintr-o casa are in vedere mai multe aspecte. Este important ca ușile și geamurile sa fie de inalta calitate, astfel incat confortul termic sa fie unul pe masura. Fie ca vorbim despre anotimpul cald sau despre cel rece, in orice caz temperatura din interior trebuie sa fie una potrivita. In funcție de ceea ce ai nevoie, la PVC Mag ai la dispoziție o mulțime de produse pentru eficiența energetica la inalt nivel. Articolele de pe site cuprind tot necesarul pentru economisirea facturilor la energie, dar și pentru a avea un confort sporit pe parcursul intregului an. Pe site-ul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Disputele la Bruxelles cresc pe masura ce se apropie alegerile europene. In prezent la ordinea zilei sunt negocierile finale intre Comisie, Consiliu și Parlament privind Directiva privind cladirile din țarile UE.

- Iata care sunt doua dintre cele mai importante apeluri care se deschid incepand din octombrie pentru eficientizare energetica: 1.Eficienta energetica pentru cladiri publice, apel derulat de AFM cu un buget total de 90 milioane euro, dedicat pentru municipii, orașe și comune. Valoarea cofinanțarii este…

- Produsele naturiste sau suplimentele alimentare au cunoscut o creștere semnificativa in popularitate in ultimele decenii, devenind alternative naturale din ce in ce mai cautate pentru imbunatațirea starii de sanatate și pentru menținerea echilibrului interior. Aceasta creștere se datoreaza ințelegerii…

- Conceptul de casa pasiva a devenit din ce in ce mai popular in ultimii ani, pe masura ce oamenii sunt tot mai conștienți de nevoia de a proteja mediul inconjurator și de a reduce costurile de energie ale locuințelor. O casa pasiva este un model de construcție care pune accentul pe eficiența energetica…

- Intr-o lume din ce in ce mai limitata de emisiile de carbon, eficienta energetica a cladirilor si comportamentul responsabil al oamenilor reflectat in modul in care isi aleg echipamentele si masinile sunt o au devenit o necesitate in zilele noastre. Uniunea Europeana si cele 27 de state membre ale sale…

- Romania a indeplinit obiective importante privind tranziția energetica și consolidarea mediului de afaceri, insa ritmul reformelor trebuie accelerat, e de parere deputatul PNL Oana Ozmen.”In cadrul noii sesiuni parlamentare din aceasta toamna imi propun sa intețim ritmul in vederea: ● …

- "Aceasta masa de aer tropical va persista o vreme destul de lunga, atat astazi, cat și in weekend și foarte probabil și in prima jumatate a saptamanii care urmeaza, tot in partea de sud și de est a teritoriului vom avea canicula, dar și in celelalte regiuni vorbim de vreme calduroasa.Acest lucru inseamna…

- "Aceasta masa de aer tropical va persista o vreme destul de lunga, atat astazi, cat și in weekend și foarte probabil și in prima jumatate a saptamanii care urmeaza, tot in partea de sud și de est a teritoriului vom avea canicula, dar și in celelalte regiuni vorbim de vreme calduroasa.Acest lucru inseamna…