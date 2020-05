Efectul straniu al pandemiei: oamenii cumpără mai puține medicamente Pandemia a produs efecte majore pe toate planurile, a schimbat comportamentul oamenilor și a deformat piața printr-o creștere puternica a cererii pe anumite segmente și scaderi dramatice in alte sectoare. Insa, in mod neașteptat, deși piața de medicamente ar fi trebuit sa aiba de caștigat de pe urma unei crize sanitare de acest nivel, lucrurile stau cu totul altfel. Dupa un asalt al farmaciilor in cautare de dezinfectanți și produse pentru protecție in luna martie, cererea a scazut considerabil in farmacii in lunile aprilie și mai. In plus, Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

