- Romania este bine pozitionata pentru a atrage capacitati industriale din Asia, in conditiile in care costurile mici si avansul productiei in ultimii ani cresc atractivitatea pentru investitori, potrivit unui raport Colliers International privind sectorul industrial din regiune. "Regiunea…

- ”Economia globala trece printr-o perioada de schimbari intense, in contextul pandemiei, iar relatia dintre Europa si China este asteptata sa se modifice semnificativ in viitor. Tot mai multi specialisti vorbesc despre o relocare a unor capacitati de productie importante din Asia ale companiilor europene,…

- Regiunea Europei Centrale și de Est (ECE) poate sa atraga capacitați noi de producție, in contextul in care economia globala trece prin schimbari majore pe fondul pandemiei, potrivit unui raport Colliers International privind sectorul industrial din regiune. Romania este foarte competitiva in zona costurilor,…

- Regiunea Europei Centrale și de Est (ECE) poate sa atraga capacitați noi de producție, in contextul in care economia globala trece prin schimbari majore pe fondul pandemiei, potrivit unui raport Colliers International privind sectorul industrial din regiune, potrivit Mediafax.Romania este…

- Ungaria (-30,5%), Romania (-27,7%) și Slovacia (-26,7%) au inregistrat cele mai mai scaderi ale producției industriale din UE, anunța Eurostat.Producția industriala a scazut cu 17,1% in zona euro și 17,3% in UE in aprilie, in comparație cu martie. Fața de aprilie 2019 scaderea este de 28,0%,…

- Productia industriala a scazut cu 17,1% in zona euro si cu 17,3% in Uniunea Europeana in aprilie, comparativ cu luna precedenta, pe fondul masurilor destinate sa limiteze pandemia de coronavirus (COVID-19), iar cel mai semnificativ declin s-a inregistrat in Italia, Slovacia, Franta si Romania, arata…

- 7 din 10 angajați romani iși doresc sa continue sa lucreze o buna parte din timp de acasa și dupa relaxarea masurilor pentru prevenirea raspandirii coronavirusului și ieșirea din starea de urgența, arata datele Colliers International.Dintre aceștia, 60% cred ca lucrul la distanța ar fi util…

- Cea mai mare parte (85%) dintre companiile care activeaza in sectorul industrial si logistic din Romania sustin ca au fost afectate de contextul actual al crizei cauzate de pandemia de coronavirus, dar peste jumatate (54%) considera ca efectele sunt minore prin comparatie cu alte piete, reiese dintr-un…