Stiri pe aceeasi tema

- A devenit mama pentru a treia oara pe 23 aprilie, aducandu-l pe lume pe prințul Louis, iar de curand Kate Middleton a fost surprinsa in timp ce il plimba pe micuț prin gradinile de la Palatul Kensington. Fotografiile au fost surprinse acum cateva zile, chiar inainte de nunta regala a prințului Harry…

- Cu doua zile inainte de nunta regala, rochia pe care o va purta Meghan Markle este unul dintre cel mai bine pastrate secrete din Regatul Unit. Va fi alba? Din dantela sau din satin? Creatia unui designer britanic sau strain? Toate intrebarile vor primi raspuns sambata, cand actrita americana de 36…

- Elton John a anunțat ca va canta la nunta Prințului Harru cu Meghan Markle ce va avea loc sambata. Artistul, care a fost un bun prieten al Prințeisei Diana, a ramas apropiat de William și Harry de la moartea acesteia in 1997. Cantarețul in varsta de 71 de ani, a declarat ca și-a anulat concertele de…

- Premierul Noii Zeelande, Jacinda Ardern, insarcinata și ea, a vorbit, marți, despre nașterea celui de-al treilea copil al lui Kate Middleton și a spus ca ea nu iși dorește ca momentul cand il va aduce pe lume pe primul sau copil sa fie atat de mediatizat. In varsta de 37 de ani, Jacinda Ardern il va…

- Meghan Markle și Kate Middleton sunt viitoare cumnate și, mai nou, se afișeaza impreuna la diferite evenimente. Soția prințului William și logodnica prințului Harry au fost de curand la forumul Fundației Regale, aceasta fiind cea de-a doua apariție oficiala impreuna. Actrița și ducesa de Cambridge au…

- Meghan Markle a aparut prima data in public alaturi de viitorii ei cumnați, prințul William și Kate Middleton, dar și de prințul Harry, logodnicul ei. Cei patru au participat la inaugurarea Royal Foundation Forum, scrie Time. Meghan Markle nu pare sa aiba probleme in a se integra in familia regala,…

- Actrita americana Meghan Markle a avut o aparitie publica miercuri alaturi de logodnicul ei - printul Harry - fratele mai mare al acestuia - printul William - si sotia celui din urma, ducesa Catherine. A fost pentru prima data cand "Cei patru fantastici" ai casei regale britanice, asa cum sunt numiti…

- Kate Middleton nu s-a alaturat miscarii „Time's Up”, la gala premiilor BAFTA, care are loc duminica, la Londra, ducesa de Cambridge sosind la eveniment imbracata intr-o rochie verde semnata de Jenny Packham.Ducesa de Cambridge a sosit la gala insotita de printul William, care este presedintele…