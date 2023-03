Stiri pe aceeasi tema

- Piața de asigurari din Romania ar putea atinge in acest an un record istoric, de peste 16 miliarde de lei, pe fondul creșterii valorii polițelor dar și ca urmare a interesului tot mai mare al romanilor pentru asigurari, in contextul cutremurelor din ultime vreme, estimeaza analiștii companiei de consultanța…

- Interesul romanilor pentru asigurarile de locuințe a crescut semnificativ ca urmare a evenimentelor seismice din ultima perioada, arata o noua analiza realizata de UNSAR - Uniunea Naționala a Societaților de Asigurare și Reasigurare din Romania.

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) solicita public Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF) sa prezinte urgent situația financiara REALA a companiei de asigurari Euroins. Aceasta companie deținea, in august 2022, o cota de piața de 31%, iar in prezent,…

- ”Piata imobiliara s-a bucurat de investitii record in 2022, cand a reusit sa depaseasca un prag istoric de 1,25 miliarde de euro, fiind in crestere cu 36% fata de volumul inregistrat in anul precedent”, conform celui mai nou raport CBRE – „Market Outlook 2023”, lider al pietei de consultanta imobiliara.…

- Ministrul Muncii, Marius Budai: Numarul de angajati din Romania a ajuns la un nivel record, cel mai mare din ultimii 10 ani Peste 6,68 milioane contracte de munca sunt inregistrate in REGES (Registrul General de Evidenta a Salariatilor), cel mai mare numar din ultimii 10 ani, iar numarul de angajati…

- Anul 2022 s-a incheiat cu un nivel record al investițiilor in active imobiliare comerciale, Romania inregistrand un volum de peste 1,2 miliarde de euro, cel mai mare din 2007 incoace. La nivelul Europei Centrale și de Est (CEE), piata de real estate s-a remarcat anul trecut prin dinamismul pieței de…

- ”Simtel Team (BVB: SMTL), companie romaneasca de inginerie si tehnologie listata pe piata AeRO a Bursei de Valori Bucuresti si lider national in construirea de centrale electrice fotovoltaice pe acoperisurile cladirilor, anunta deschiderea unei filiale in Chisinau, Republica Moldova, prin infiintarea…