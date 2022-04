Efectele războiului. Economia Ucrainei a scăzut cu 16% în primul sfert al lui 2022 Este de așteptat ca economia ucraineana sa scada cu 40% in 2022, ca urmare a invaziei rusești și a distrugerilor provocate in toate ramurile economice, a anunțat ministrul economiei ucrainean, intr-un comunicat emis sambata.Oficialii ucraineni spun ca cel mai mult au avut de suferit domeniile economice in care munca de la distanța nu este posibila.Anterior, oficialii ucraineni dadeau cifra de 500 de miliarde de euro ca pierderi provoate de distrugerile invadatorilor ruși. Puternic afectat de razboiul din Ucraina este și domeniul agricol ucrainean, de importanța globala uriașa, avand in vedere… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

