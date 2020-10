Efectele pe care le-ar avea "reteta Bolojan" de la CJ Bihor aplicata in toate institutiile statului: jumatate din angajati, concediati. Explicatiile expertilor

Stiri pe aceeasi tema

- Cetatea orașului Șimleu Silvaniei impreuna cu Fundația „Bathory”, Centrul Național de Informare și Promovare Turistica (CNIPT) Șimleu și Centrul de Cultura și Arta al Județului Salaj invita publicul la o noua ediție a Festivalului „Bathory Fest 2020”.

- Agenția de Management al Destinației din subordinea Consiliului Județean Bihor in calitate de organizator al evenimentului Fereastra deschisa spre Europa, ediția a XVI-a aduce la cunoștința celor interesați faptul ca evenimentul planificat inițial sa se organizeze in Oradea nu va mai avea loc in municipiul…

- PNL Bihor și-a desemnat candidații pentru funcția de primar al orașului Oradea și pentru cea de președinte la Consiliul Județean Bihor. Astfel, actualul viceprimar al orașului, Florin Birta, candideaza la Primarie, iar fostul edil, Ilie Bolojan, vrea sa fie președinte al Consiliului Județean Bihor,…

- Motto: „Teatrul este poezia ce se desprinde din carte și devine omeneasca”. Federico Garcia Lorca (1898-1936), poet și dramaturg spaniol Spre sfarșitul lunii lui Cuptor, in 30 iulie 2020, dupa ora 20, aproape o suta de șimleuani și nu numai, au fost prezenți in Parcul Cetații Bathory din orașul Șimleu…