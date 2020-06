Stiri pe aceeasi tema

- Dezinsectia in Craiova mai are de asteptat. Operatorul local care se ocupa de operatiunea de larvicidare si dezinsectie in oras nu a primit inca avizul de la DSP Dolj. In anii trecuti, in aceasta perioada, inceputul lunii mai era perioada propice demararii actiunii de dezinsectie. Aceasta si pentru…

- Salubritatea a finalizat dezinfecția blocurilor din cartierul Craiovița Noua. Operatorul autorizat de dezinfecție din municipiul Craiova a anunțat, vineri, și in ce cartiere va continua acțiunea de dezinfecție a scarilor de bloc, dupa sarbatorile pascale. „Am finalizat astazi dezinfecția scarilor de…

- Cat a cheltuit Salubritatea pentru dezinfectanți și echipamente. Salubritate SRL, operatorul autorizat de dezinfecție pentru Craiova, a facut constant in ultima luna achiziții de dezinfectanți și echipamente de protecție. Cumparaturile s-au intețit incepand cu data de 16 martie, cand in Romania a fost…

- In cazul scandalului iscat din cauza folosirii pentru dezinfectia blocurilor din Craiova a produsului Aldezin, nu ai cum sa nu constati ca este o culpa comuna. Aceasta, dupa ce pui fata in fata adresa trimisa catre DSP Dolj de SC Salubritate Craiova, precum si raspunsul dat de directie. Greseala apartine…

- Dezinfecția scarilor de bloc din Craiova, demarata in data de 31 martie, a fost suspendata, vineri, dupa ce inspectorul-șef din cadrul Serviciului Control al Direcției de Sanatate Publica Dolj a interzis folosirea produsului biocid Aldezin, utilizat de catre cei de la Salubritate Craiova. Culmea este…

- DSP Dolj sisteaza dezinfectia in blocuri pe motiva ca Salubritatea foloseste substante periculoase. In prealabil DSP-ul a dat autorizatie pentru demararea dezinfectiei in blocurile din Craiova si folosirea produsului biocid Aldezin. Ulterior, insa, in urma unor sesizari facute de unele asociatii de…

- DSP Dolj sisteaza dezinfectia in blocuri pe motiva ca Salubritatea foloseste substante periculoase. In prealabil DSP-ul a dat autorizatie pentru demararea dezinfectiei in blocurile din Craiova si folosirea produsului biocid Aldezin. Ulterior, insa, in urma unor sesizari facute de unele asociatii de…

- Un deținut dela penitenciarul Jilava a fost confirmat luni cu coronavirus, dupa ce primul test, facut pe 11 martie, a ieșit negativ.Barbatul afosttransferat pe 11 martie din arestul Poliției Capitalei la Jilava, pentru problememedicale, iar astazi a repetat testul pentru coronavirus, acesta fiind pozitiv.„Precizam…